Штрафовать за выброс мусора из машин будут с помощью камер

Штраф автоматически направят собственнику автомобиля



С 11 января за выброшенный из автомобиля мусор, зафиксированный автоматической камерой, предусмотрена административная ответственность. Теперь для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочине дороги или в лесу, разрешается использование автоматических камер наблюдения. Штрафное постановление будет направлено по почте владельцу транспортного средства — после того как камера распознает регистрационный знак машины нарушителя.



Штраф за правонарушение составит:

- для граждан 10-15 тысяч рублей, за повторное нарушение до 30 тысяч рублей;

- для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей;

- для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.



Если мусор выбрасывается из грузовиков, прицепов, то для граждан штраф составит от 40 до 70 тысяч, а для юридических ли – до 200 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.

