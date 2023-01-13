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Штрафовать за выброс мусора из машин будут с помощью камер

Штрафовать за выброс мусора из машин будут с помощью камер
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Штраф автоматически направят собственнику автомобиля

С 11 января за выброшенный из автомобиля мусор, зафиксированный автоматической камерой, предусмотрена административная ответственность. Теперь для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочине дороги или в лесу, разрешается использование автоматических камер наблюдения. Штрафное постановление будет направлено по почте владельцу транспортного средства — после того как камера распознает регистрационный знак машины нарушителя.

Штраф за правонарушение составит:
- для граждан 10-15 тысяч рублей, за повторное нарушение до 30 тысяч рублей;
- для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей;
- для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.

Если мусор выбрасывается из грузовиков, прицепов, то для граждан штраф составит от 40 до 70 тысяч, а для юридических ли – до 200 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.
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