Жителям Бурятии рассказали, как не околеть в сильные морозы

Специалисты советуют надевать свободную обувь и подкрепиться перед прогулкой
Во-первых, врачи советуют правильно одеваться.
- Одежда и обувь не должны быть тесными – это обеспечит формирование воздушной прослойки между тканью и телом. Именно она поможет удержать тепло, – отмечают в БСМП.
Важно, чтобы обувь была немного свободной и сухой, а её внешний слой эффективно защищал от ветра и осадков. Перед выходом на улицу зимой рекомендуется поесть – это придаст энергию. При необходимости тщательно высушите волосы.
- Если промочить ноги или выйти на улицу с мокрыми волосами, то увеличится испарение влаги, а, значит, и потеря тепла, которое необходимо организму при низких температурах, – пояснили в медучреждении.
В итоге человек рискует простыть. Когда он долго пребывает в состоянии переохлаждения, резервные силы организма могут истощиться, что чревато обморожением.
- Если вы почувствовали, что руки или ноги начали замерзать, начните их разминать, чтобы улучшить кровоток и быстрее согреться. Если обморожение произошло, ни в коем случае не используйте электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь, чтобы согреться, – рекомендуют в БСМП. – Чувствительность поражённых участков кожи снижена, и такой способ может привести к ожогу.
При подозрении на обморожение нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.