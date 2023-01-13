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Жителям Бурятии рассказали, как не околеть в сильные морозы

Жителям Бурятии рассказали, как не околеть в сильные морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Специалисты советуют надевать свободную обувь и подкрепиться перед прогулкой

В Бурятию пришли сильные морозы. Минувшей ночью температура в некоторых районах опускалась до -46 градусов. В больнице скорой медицинской помощи жителям республики решили напомнить, как не замёрзнуть и не получить обморожение, находясь на улице в холод.

Во-первых, врачи советуют правильно одеваться.

- Одежда и обувь не должны быть тесными – это обеспечит формирование воздушной прослойки между тканью и телом. Именно она поможет удержать тепло, – отмечают в БСМП.

Важно, чтобы обувь была немного свободной и сухой, а её внешний слой эффективно защищал от ветра и осадков. Перед выходом на улицу зимой рекомендуется поесть – это придаст энергию. При необходимости тщательно высушите волосы.

- Если промочить ноги или выйти на улицу с мокрыми волосами, то увеличится испарение влаги, а, значит, и потеря тепла, которое необходимо организму при низких температурах, – пояснили в медучреждении.

В итоге человек рискует простыть. Когда он долго пребывает в состоянии переохлаждения, резервные силы организма могут истощиться, что чревато обморожением.

- Если вы почувствовали, что руки или ноги начали замерзать, начните их разминать, чтобы улучшить кровоток и быстрее согреться. Если обморожение произошло, ни в коем случае не используйте электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь, чтобы согреться, – рекомендуют в БСМП. – Чувствительность поражённых участков кожи снижена, и такой способ может привести к ожогу.

При подозрении на обморожение нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
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