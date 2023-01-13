В Улан-Удэ любителям подводной рыбалки напомнили о безопасности

Инспекторы ГИМС провели патрулирование на реках в Улан-Удэ. О соблюдении правил безопасности на льду напомнили любителям подлёдной рыбалки.С начала года специалисты активно проводят профилактическую работу с населением. Так, с начала года в Бурятии инспекторским составом проведено 11 патрулирований и 227 бесед с населением.- Обращаемся ко всем водителям: ни в коем случае не выезжайте на лёд, пользуйтесь только официально открытыми ледовыми переправами, - отметил старший государственный инспектор по маломерным судам Улан-Удэнского инспекторского участка Дмитрий Потёмкин.Специалисты МЧС России обращаются ко всем жителям Бурятии соблюдать правила безопасности на водных объектах. Ни в коем случае не выезжайте под запрещающие знаки и в местах блокирования съездов на лёд.- Помните, любой такой выезд может закончиться трагедией, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.