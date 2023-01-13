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В Улан-Удэ любителям подводной рыбалки напомнили о безопасности

В Улан-Удэ любителям подводной рыбалки напомнили о безопасности
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В Бурятии проводится патрулирования водных объектов

Инспекторы ГИМС провели патрулирование на реках в Улан-Удэ. О соблюдении правил безопасности на льду напомнили любителям подлёдной рыбалки.

С начала года специалисты активно проводят профилактическую работу с населением. Так, с начала года в Бурятии инспекторским составом проведено 11 патрулирований и 227 бесед с населением.

- Обращаемся ко всем водителям: ни в коем случае не выезжайте на лёд, пользуйтесь только официально открытыми ледовыми переправами, - отметил старший государственный инспектор по маломерным судам Улан-Удэнского инспекторского участка Дмитрий Потёмкин.


Специалисты МЧС России обращаются ко всем жителям Бурятии соблюдать правила безопасности на водных объектах. Ни в коем случае не выезжайте под запрещающие знаки и в местах блокирования съездов на лёд.

- Помните, любой такой выезд может закончиться трагедией, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

МЧС патрулирование рыбалка

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