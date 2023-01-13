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У жителей пригородного села в Бурятии ломается техника из-за жёсткой воды

У жителей пригородного села в Бурятии ломается техника из-за жёсткой воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за её качества люди всерьёз переживают за своё здоровье

Жители пригородного иволгинского села Сотниково пожаловались на качество воды, которая течёт из кранов в трёхэтажных благоустроенных домах. Сельчане заявили, что это очень серьёзный вопрос, касающийся их здоровья.

- Невозможно жёсткая вода. Думаем, содержание железа в ней превышает все допустимые нормы. Из-за этого страдает не только здоровье жильцов, но и происходит частая поломка бытовой техники – стиральных машинок, водонагревателей, электрочайников. Кто вообще отвечает за качество воды, которую мы потребляем и каждый день используем в бытовых целях? Даже мыло нормально не даёт пену, а кожа очень сильно сохнет, – рассказали сотниковцы в местном вайбер-чате «Иволга-инфо. 24/7».

Они призвали власти как-то решить проблему. Сделать это хотят с помощью проекта по подключению к сетям водоснабжения Улан-Удэ

- Планируется его разработка. Ориентировочные сроки реализации – 2025-2026 годы, – сообщили в управлении по развитию инфраструктуры администрации Иволгинского района. 
вода техника

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