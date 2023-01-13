В Бурятии нарушили сроки капремонта

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, между фондом капитального ремонта Бурятии и строительной организацией заключён договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в городе Бабушкин Кабанского района.



- В ходе проверки выявлены нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по капитальному ремонту систем электроснабжения двух многоквартирных домов, а также отсутствие со стороны заказчика надлежащего контроля за исполнением подрядчиком условий договора по капитальному ремонту объектов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Руководителям двух организаций внесены прокурорские представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, ремонт систем электроснабжения завершён.



Кроме того, в отношении должностного лица подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ», которое находится на рассмотрении.

