В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, между фондом капитального ремонта Бурятии и строительной организацией заключён договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в городе Бабушкин Кабанского района.
- В ходе проверки выявлены нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по капитальному ремонту систем электроснабжения двух многоквартирных домов, а также отсутствие со стороны заказчика надлежащего контроля за исполнением подрядчиком условий договора по капитальному ремонту объектов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Руководителям двух организаций внесены прокурорские представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, ремонт систем электроснабжения завершён.
Кроме того, в отношении должностного лица подрядчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ», которое находится на рассмотрении.
В Бурятии нарушили сроки капремонта
Общество, Фото:
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