В Бурятии вышла серия уникальных исторических фильмов о республике

Премьера документальных фильмов приурочена к 100-летию со дня образования республики



В этом году Бурятия отмечает 100-летие со дня образования республики. 30 мая 1923 года была образована Бурят-Монгольская АССР. К юбилейной дате создана серия фильмов об истории республики с древнейших времен.



Каждый из фильмов рассказывает об определённом периоде истории Бурятии с древнейших времен и до образования Бурят-Монгольской АССР. Первые положительные отзывы под записью уже оставили зрители:



- Благодарность за большую проведенную работу! Достойный формат, увлекательное повествование.

-Очень познавательный фильм!!! Информация имеет доказательную базу.

- Очень интересно, невозможно оторваться! Особенно когда все события привязаны к местам где удалось побывать, вообще восторг!

- Огромная Благодарность за экранизацию истории нашей Родины!



Кто жил на территории современной Бурятии? Чем они занимались, и какие исторические процессы здесь происходили? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, прямо сейчас мы начинаем увлекательное путешествие по истории Бурятии, - так начинается серия фильмов, посвященных истории республики.



Всего снято девять фильмов по 30 минут. Посмотреть все фильмы можно на ютуб канале «Chi_Va_03 Чимит и Валера».





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