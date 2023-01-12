Премьера документальных фильмов приурочена к 100-летию со дня образования республики
В этом году Бурятия отмечает 100-летие со дня образования республики. 30 мая 1923 года была образована Бурят-Монгольская АССР. К юбилейной дате создана серия фильмов об истории республики с древнейших времен.
Каждый из фильмов рассказывает об определённом периоде истории Бурятии с древнейших времен и до образования Бурят-Монгольской АССР. Первые положительные отзывы под записью уже оставили зрители:
- Благодарность за большую проведенную работу! Достойный формат, увлекательное повествование.
-Очень познавательный фильм!!! Информация имеет доказательную базу.
- Очень интересно, невозможно оторваться! Особенно когда все события привязаны к местам где удалось побывать, вообще восторг!
- Огромная Благодарность за экранизацию истории нашей Родины!
Кто жил на территории современной Бурятии? Чем они занимались, и какие исторические процессы здесь происходили? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, прямо сейчас мы начинаем увлекательное путешествие по истории Бурятии, - так начинается серия фильмов, посвященных истории республики.
Всего снято девять фильмов по 30 минут. Посмотреть все фильмы можно на ютуб канале «Chi_Va_03 Чимит и Валера».
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии вышла серия уникальных исторических фильмов о республике
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Премьера документальных фильмов приурочена к 100-летию со дня образования республики
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