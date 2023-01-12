12 января

11 января

Популярное

В Бурятии вышла серия уникальных исторических фильмов о республике

В Бурятии вышла серия уникальных исторических фильмов о республике
Общество, 
Премьера документальных фильмов приурочена к 100-летию со дня образования республики

В этом году Бурятия отмечает 100-летие со дня образования республики. 30 мая 1923 года была образована Бурят-Монгольская АССР. К юбилейной дате создана серия фильмов об истории республики с древнейших времен.

Каждый из фильмов рассказывает об определённом периоде истории Бурятии с древнейших времен и до образования Бурят-Монгольской АССР. Первые положительные отзывы под записью уже оставили зрители:

- Благодарность за большую проведенную работу! Достойный формат, увлекательное повествование.
-Очень познавательный фильм!!! Информация имеет доказательную базу.
- Очень интересно, невозможно оторваться! Особенно когда все события привязаны к местам где удалось побывать, вообще восторг!
- Огромная Благодарность за экранизацию истории нашей Родины!

Кто жил на территории современной Бурятии? Чем они занимались, и какие исторические процессы здесь происходили? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, прямо сейчас мы начинаем увлекательное путешествие по истории Бурятии, - так начинается серия фильмов, посвященных истории республики.

Всего снято девять фильмов по 30 минут. Посмотреть все фильмы можно на ютуб канале «Chi_Va_03 Чимит и Валера».


Возрастное ограничение 0+ 
фильм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Грузооборот на МАПП «Забайкальск» вернётся к доковидному режиму
Грузооборот на МАПП «Забайкальск» вернётся к доковидному режиму
Общество, 12.01.2023
Это не коснётся вывоза самоходных автотранспортных средств
В Иркутской области снимают телепрограмму о путешествиях
В Иркутской области снимают телепрограмму о путешествиях
Общество, 12.01.2023
«Неизвестные маршруты России» (0+) расскажут о туристических достопримечательностях региона
Путин вручил военному из Бурятии орден Мужества
Путин вручил военному из Бурятии орден Мужества
Общество, 12.01.2023
Награду из рук президента получил Иван Слепнёв
Читу свяжут авиарейсами с Сочи и Санкт-Петербургом
Читу свяжут авиарейсами с Сочи и Санкт-Петербургом
Общество, 12.01.2023
Программа субсидированных полётов продлится с 7 июня до 27 сентября
В городе на Байкале укрепят 2,8 км берега
В городе на Байкале укрепят 2,8 км берега
Общество, 12.01.2023
Также запланировано благоустройство набережной
В Бурятии вышла серия уникальных исторических фильмов о республике
В Бурятии вышла серия уникальных исторических фильмов о республике
Общество, 12.01.2023
Премьера документальных фильмов приурочена к 100-летию со дня образования республики
В Бурятии определят лучшие сельские учреждения культуры
В Бурятии определят лучшие сельские учреждения культуры
Общество, 12.01.2023
Также будут выбраны лучшие работники отрасли в сёлах
Монголия примет чемпионат мира по хоккею с шайбой
Монголия примет чемпионат мира по хоккею с шайбой
Общество, 12.01.2023
В столице страны сыграют сборные из четвёртого дивизиона
Проект «Сохранение озера Байкал» в 2022 году был выполнен на 100%
Проект «Сохранение озера Байкал» в 2022 году был выполнен на 100%
Общество, 12.01.2023
Работа по проекту продолжится и в этом году
В Бурятии внедрят региональный социальный стандарт
В Бурятии внедрят региональный социальный стандарт
Общество, 12.01.2023
Республика стала одним из пилотных регионов
В Иркутской области на субсидирование перевозок направят 1,5 млрд
В Иркутской области на субсидирование перевозок направят 1,5 млрд
Общество, 12.01.2023
Самая большая сумма предназначена для поддержки пригородных железнодорожных маршрутов
Сотрудники школьных музеев в Бурятии могут бесплатно съездить в «Орлёнок»
Сотрудники школьных музеев в Бурятии могут бесплатно съездить в «Орлёнок»
Общество, 12.01.2023
Для этого нужно принять участие в программе «Школьный музей Победы»

В России выявили первого заболевшего «кракеном»
В России выявили первого заболевшего «кракеном»
Общество, 12.01.2023
Никаких ограничений из-за этого пока вводить не планируют
«Готовят к жизни в тюрьме»: Жителей Бурятии взволновали электрозамки в школе
«Готовят к жизни в тюрьме»: Жителей Бурятии взволновали электрозамки в школе
Общество, 12.01.2023
Сельчане заявили, что их детей лишили свободы передвижения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^