В пригороде Улан-Удэ закрытое кладбище неумолимо подступает к домам

Местные жители заявили, что оно медленно и верно увеличивается





Жители иволгинского села Поселье задались вопросом, что происходит с местным кладбищем. Там запретили хоронить людей, но захоронения, по словам сельчан, «всё так же продолжаются день ото дня».- Кладбище медленно и верно увеличивается. Уже всё больше подступает к домам ИЖС Павлов и ДНТ «Жемчуг». Хотелось бы узнать достоверную информацию, – написали иволгинцы в вайбер-чате «Иволга-инфо. 24/7».В администрация Гурульбинского сельского поселения подчеркнули, что захоронения там в самом деле запрещены. В населённом пункте даже вывесили предупреждающие баннеры. Проверки власти проводят ежедневно.- Если кто-то обращается в администрацию – отказываем, предлагаем захоронить на новом кладбище в Гурульбе, – отметили в сельской администрации и призвали жаловаться на нарушителей. – Если вы увидели, что кто-то копает могилу, сразу сообщайте нам.