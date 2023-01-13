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В пригороде Улан-Удэ закрытое кладбище неумолимо подступает к домам

В пригороде Улан-Удэ закрытое кладбище неумолимо подступает к домам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители заявили, что оно медленно и верно увеличивается

Жители иволгинского села Поселье задались вопросом, что происходит с местным кладбищем. Там запретили хоронить людей, но захоронения, по словам сельчан, «всё так же продолжаются день ото дня».

- Кладбище медленно и верно увеличивается. Уже всё больше подступает к домам ИЖС Павлов и ДНТ «Жемчуг». Хотелось бы узнать достоверную информацию, – написали иволгинцы в вайбер-чате «Иволга-инфо. 24/7».

В администрация Гурульбинского сельского поселения подчеркнули, что захоронения там в самом деле запрещены. В населённом пункте даже вывесили предупреждающие баннеры. Проверки власти проводят ежедневно.

- Если кто-то обращается в администрацию – отказываем, предлагаем захоронить на новом кладбище в Гурульбе, – отметили в сельской администрации и призвали жаловаться на нарушителей. – Если вы увидели, что кто-то копает могилу, сразу сообщайте нам.

кладбище

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