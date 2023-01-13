В пригороде Улан-Удэ закрытое кладбище неумолимо подступает к домам

Местные жители заявили, что оно медленно и верно увеличивается
Жители иволгинского села Поселье задались вопросом, что происходит с местным кладбищем. Там запретили хоронить людей, но захоронения, по словам сельчан, «всё так же продолжаются день ото дня».
- Кладбище медленно и верно увеличивается. Уже всё больше подступает к домам ИЖС Павлов и ДНТ «Жемчуг». Хотелось бы узнать достоверную информацию, – написали иволгинцы в вайбер-чате «Иволга-инфо. 24/7».
В администрация Гурульбинского сельского поселения подчеркнули, что захоронения там в самом деле запрещены. В населённом пункте даже вывесили предупреждающие баннеры. Проверки власти проводят ежедневно.
- Если кто-то обращается в администрацию – отказываем, предлагаем захоронить на новом кладбище в Гурульбе, – отметили в сельской администрации и призвали жаловаться на нарушителей. – Если вы увидели, что кто-то копает могилу, сразу сообщайте нам.
Рабочие трудились на объекте все праздники
Специалисты советуют надевать свободную обувь и подкрепиться перед прогулкой
Местные жители заявили, что оно медленно и верно увеличивается
В Бурятии проводится патрулирования водных объектов
В дело вмешалась прокуратура
В Еравне купель оборудуют на озере Сосновое
Турнир будет посвящён памяти заслуженного тренера России
В республике сегодня очень холодно
К участию приглашаются все образовательные учреждения республики
В посылках будут тыва далган, боорзаки и курут
Победители и призёры примут участие в межрегиональном этапе конкурса
Коллективы удостоились награды министерства культуры РФ
Стартовал конкурс на лучший логотип юбилея
Это не коснётся вывоза самоходных автотранспортных средств
«Неизвестные маршруты России» (0+) расскажут о туристических достопримечательностях региона