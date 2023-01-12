В выходные в Бурятии похолодает до -46 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается пронизывающий ветер



Бурятию ждут очень морозные выходные. Местам столбик термометра опустится до -46 градусов, порывы ветра усилятся до 16 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 13 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка, заносы. Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, по Прибайкалью местами -21,-26, днём -26,-31, местами -15,-20, по крайнему северу -32,-37.



В субботу, 14 января, переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -33,-38, местами до -41,-46, по Прибайкалью при облачности -23,-28, днём -26,-31, местами -16,-21, по крайнему северу -32,-37.



В воскресенье, 15 января, переменная облачность, местами небольшой снег, днём по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -34,-39, местами -24,-29, по северу, югу и центру до -40,-45, днём -23,-28, местами -30,-35, по Прибайкалью и юго-западу до -13,-18.

