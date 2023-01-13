В Бурятии температура опускалась до -46 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике сегодня очень холодно



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка, заносы.



Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, по Прибайкалью местами -21,-26, днём -26,-31, местами -15,-20, по крайнему северу -32,-37.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -34,-36, днём -26,-28.

