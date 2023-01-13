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В Бурятии температура опускалась до -46 градусов

В Бурятии температура опускалась до -46 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике сегодня очень холодно

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка, заносы.

Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, по Прибайкалью местами -21,-26, днём -26,-31, местами -15,-20, по крайнему северу -32,-37.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -34,-36, днём -26,-28.
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