В республике сегодня очень холодно
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка, заносы.
Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, по Прибайкалью местами -21,-26, днём -26,-31, местами -15,-20, по крайнему северу -32,-37.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -34,-36, днём -26,-28.
В Бурятии температура опускалась до -46 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К участию приглашаются все образовательные учреждения республики
В посылках будут тыва далган, боорзаки и курут
Победители и призёры примут участие в межрегиональном этапе конкурса
Коллективы удостоились награды министерства культуры РФ
Стартовал конкурс на лучший логотип юбилея
Это не коснётся вывоза самоходных автотранспортных средств
«Неизвестные маршруты России» (0+) расскажут о туристических достопримечательностях региона
Малышка родилась 6 января
Награду из рук президента получил Иван Слепнёв
Программа субсидированных полётов продлится с 7 июня до 27 сентября
Также запланировано благоустройство набережной
Премьера документальных фильмов приурочена к 100-летию со дня образования республики
Также будут выбраны лучшие работники отрасли в сёлах
В столице страны сыграют сборные из четвёртого дивизиона
Работа по проекту продолжится и в этом году