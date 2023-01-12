Соревноваться будут чтецы и авторы эссе
Жителей Бурятии приглашают принять участие в творческом конкурсе памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца».
- Конкурс «Пробуждая сердца» посвящён русской и советской классике, и разделен на два направления. Первое - чтение литературных произведений. Для участия в этой номинации нужно прислать видеозапись. Второе - участники могут представить собственные произведения и эссе о литературе. В этом году программа дополнилась новой номинацией – стихами на военно-патриотическую тему, - рассказали в министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Конкурс проводится по четырём номинациям:
- Выразительное чтение наизусть произведений русских и советских классиков (возрастные группы: 6-9 лет, 10-18 лет, 19 лет и старше);
- Выразительное чтение наизусть произведений по теме Великой Отечественной войны (возрастные группы: 6-9 лет, 10-18 лет, 19 лет и старше);
- Творческая постановка по мотивам произведений русской и советской классики в исполнении коллектива (семьи или творческого коллектива – без возрастных ограничений);
- Стихи собственного сочинения, посвящённые темам Родины, героизма, в том числе об участниках специальной военной операции на Украине. В этой номинации также предусмотрен приз зрительских симпатий.
Видеозапись должна быть от 5 минут, формат видео (MP4, MOV, AVI, WMV), объем файла не более 500 Мб.
Заявки для участия в международном творческом конкурсе памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца» принимаются до 16 января на сайте конкурса https://serdca.pravnuki-pobediteley.ru
По результатам отборочного этапа жюри определит имена лучших по всем номинациям. Финал и церемония награждения в Москве пройдёт в феврале.
Возрастное ограничение 6+
Жителей Бурятии приглашают на конкурс памяти Василия Ланового
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