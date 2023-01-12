Дом будет полностью благоустроенный
Госэкспертиза Бурятии одобрила проектную документацию на строительство комфортабельного жилья для молодых специалистов в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района.
- Земельный участок для строительства жилого дома располагается в центре села Сосново-Озёрское, вдоль улицы Октябрьской. В одноэтажном жилом доме разместятся две однокомнатные квартиры и общежитие семейного типа на три жилые комнаты (спальни). Для совместного пользования в общежитии предусмотрена общая комната, общая кухня и два совмещенных санузла. В доме смогут проживать девять человек, - сообщили в минстрое Бурятии.
Дом будет полностью благоустроен. В здании будет проведено электроосвещение, водоснабжение и канализация, а также централизованное теплоснабжение и телеантенна.
В Бурятии построят дом для молодых специалистов, работающих на селе
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Осуждённые исполнили новогодние песни
Всего в регионе действуют 33 ледовые дороги
На клозет, которым никто не захотел заниматься, потратили солидную сумму
Ожидается пронизывающий ветер
Соревноваться будут чтецы и авторы эссе
Дом будет полностью благоустроенный
Весной владельцев сельхозживотных ждёт ещё одно новшество
Родные и земляки проводили его в последний путь
Он оскорблял других пассажиров и распускал руки
Большинство горожан высказались против выходного в этот день
Из плодов облепихи можно будет получить сушёную облепиху, сок, экстракт, масло облепиховое из мякоти, жмых из семян и многое другое
Сперва очевидцы приняли её за нерпу
Инициативные улан-удэнки создали книжный клуб в сотых кварталах
Его размер составит 300 бат, около 600 рублей по сегодняшнему курсу
Он осваивает спортивный снаряд с протезом