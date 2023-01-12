В Бурятии построят дом для молодых специалистов, работающих на селе

Дом будет полностью благоустроенный



Госэкспертиза Бурятии одобрила проектную документацию на строительство комфортабельного жилья для молодых специалистов в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района.



- Земельный участок для строительства жилого дома располагается в центре села Сосново-Озёрское, вдоль улицы Октябрьской. В одноэтажном жилом доме разместятся две однокомнатные квартиры и общежитие семейного типа на три жилые комнаты (спальни). Для совместного пользования в общежитии предусмотрена общая комната, общая кухня и два совмещенных санузла. В доме смогут проживать девять человек, - сообщили в минстрое Бурятии.



Дом будет полностью благоустроен. В здании будет проведено электроосвещение, водоснабжение и канализация, а также централизованное теплоснабжение и телеантенна.

