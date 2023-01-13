Жителей Бурятии возмутили полуголые девушки на льду Байкала

Они предложили «гнать» со священного озера туристов и москвичей
Съёмки устроили на западном побережье, на острове Ольхон. На видео две девушки с помощью дрели сверлят замёрзшую поверхность водоёма. «Байкальский поцелуй. Готовим процесс», – говорится в комментарии к записи в официальном аккаунте фотографа.
В паблике region_bur уточняется, что некогда популярная забава под названием «Байкальский поцелуй» всё равно продолжает пользоваться популярностью у туристов, несмотря на альтернативы. В посте говорится, что местные жители осуждают это развлечение, а шаманы пугают последствиями – употребление спиртных напитков у любых водоёмов, особенно – у священного Байкала, всегда было у бурят-монголов под строгим запретом.
Жителей Бурятии кадры с полураздетыми девушками возмутили до глубины души. «Осуждаю и не одобряю такое», «Ужасно», «Хайп», «Эволюционируем назад, что ли? Голые на льду, в шубе убитого енота плясать», «Нагов (водные духи – прим.) разгневают», «Где чиновники, куда их глаза смотрят?», «Я бы сказал, но материться нельзя», – негодуют подписчики паблика.
Некоторые переживают за девушек, отмечая, что они «всё себе уже отморозили». Другие предложили начать с себя, прежде чем осуждать остальных, и призвали земляков не устраивать пьянки на берегу Байкала. А один из участников сообщества и вовсе предложил «гнать» со священного озера туристов и москвичей.