Спортсмены преодолеют более 200 км за три дня
С 17 по 19 февраля в Иркутской области пройдёт Байкальский экстремальный ультрамарафон «Ледовый шторм 2023». Соревнования посвящены памяти мастера спорта СССР по альпинизму В.Н. Попова и основателей Байкальского конькового движения.
Местом проведения станет ледовая акватория озера Байкал вдоль западной береговой линии между селом Сахюрта (Ольхонский район) и посёлком Листвянка (Иркутский район). Старт гонки состоится 17 февраля в Сахюрте, финиш гонки – 19 февраля в Листвянке. Промежуточные финиши и ночёвки будут в посёлках Бугульдейка и Большое Голоустное.
Формат соревнований пройдёт в виде индивидуальной гонки-марафона по льду озера Байкал. Общая протяжённость дистанции составит 205 км. Она будет разбитая на три этапа. Соревнования проведут в двух дисциплинах: «коньки/лыжи» и «велосипед».
В случае неблагоприятного состояния льда к объявленной дате старта, по решению оргкомитета маршрут гонки может быть изменён. Окончательное решение о маршруте гонки будет дано оргкомитетом минимум за неделю до официального старта – 10 февраля.
Спортсмены, занявшие призовые места в основной гонке, награждаются медалями, дипломами, кубками и ценными призами. Дополнительно учреждён приз «Абсолютный Победитель Гонки». Все участники награждаются медалью участника гонки «Ледовый Шторм 2023», говорится в положении о соревнованиях.
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По льду Байкала пробегут и проедут ультрамарафон
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