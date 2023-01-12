Это не коснётся вывоза самоходных автотранспортных средств
С 9:00 16 января на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» возобновляются операции по импорту грузов. Об этом заявили в министерстве планирования Забайкалья.
- Функционирование грузового направлении МАПП «Забайкальск» будет осуществляться в режиме, действующем до введения ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, - уточнили в ведомстве.
Что касается вывоза через МАПП «Забайкальск» самоходных автотранспортных средств, действующий режим останется без изменений. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Напомним, что работа пассажирского направления МАПП «Забайкальск» возобновилась с 8 января этого года.
Грузооборот на МАПП «Забайкальск» вернётся к доковидному режиму
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