Со льда Байкала спасли беспомощную косулю









Сотрудники Листвянского лесничества поблагодарили местных жителей за спасение обитателя леса.



Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» рассказали трогательную историю о спасении косули со льда озера Байкал. Её спасением занимались местные бизнесмены, занимающиеся туристическими экскурсиями в посёлке Листвянка Иркутской области.Инцидент произошёл вечером 10 января.- Местный предприниматель с семьёй, передвигаясь на судне на воздушной подушке, заметил тёмную точку. Её сначала приняли за нерпу. При ближайшем рассмотрении животное оказалось косулей – испуганной и уже проделавшей во льду небольшую лунку. О находке очевидцы немедленно сообщили в местное участковое лесничество и предложили свою помощь, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Косуля не могла сама уйти с поверхности льда, так как её ноги разъезжались.По совету инспекторов очевидцы связали животному ноги и перевезли на берег. Там косуля смогла благополучно встать и убежать в лес.Сами предприниматели опубликовали видео со спасением косули в своих соцсетях. Они добавили, что увидели животное, когда ехали на разведку свежего льда.- Косуля скользила по чистому льду и не могла встать. Мы погрузили её на «Хивус», доставили в Листвянку и отпустили в лес. Мы рады, что смогли помочь животному. Вот такая история со счастливым концом, - рассказывают представители туроператора.