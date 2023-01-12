Таиланд с июня планирует ввести туристический сбор с иностранцев

Его размер составит 300 бат, около 600 рублей по сегодняшнему курсу



В Таиланде с июня хотят взимать с туристов по 300 бат (625 руб.) при въезде в страну. Об этом заявил глава министерства туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн, сообщает интернет-портал TourDom.ru.



Собранные деньги, по его словам, направят, например, на лечение иностранцев, пострадавших в несчастных случаях во время поездки, или на развитие популярных направлений.



Идея ввести туристический налог у тайских властей возникла ещё давно. Впервые власти страны предложило таксу в 2019 году. Планировалось, что сбор составит всего лишь 100 бат (207 руб. сегодня). Мера должна была начать действовать через полгода, но этого так и не произошло.



В 2021 году в Таиланде опять заговорили о туристическом сборе, на этот раз в контексте пандемии: полученные от иностранцев деньги (уже не 100 бат, а 300 с человека) хотели направить на помощь всей туротрасли, но и тогда дальше разговоров не продвинулись.



Туристический налог – довольно распространенное явление в отрасли гостеприимства. Он действует в Японии (1000 иен, или 8 евро), в Малайзии нужно платить 4 евро, на Бали с 2019 года тоже собирают деньги с туристов. Делают это и в крупных городах Италии, на курортах Испании, во Франции и некоторых других странах ЕС. Собирают туристический налог и в Арабских Эмиратах. Сбор взимается со всех гостей, проживающих в отелях эмирата в размере 15 дирхам (284 рубля) в сутки.



С 1 января налог на проживание в отелях ввели в Турции, он составляет 2% от стоимости размещения.

