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В Окинском районе Бурятии выписали первого ребёнка 2023 года

В Окинском районе Бурятии выписали первого ребёнка 2023 года
Общество,  Фото:pixabay.com
Малышка родилась 6 января

10 января в Окинском районе Бурятии выписали первого родившегося в новом году ребёнка и его маму. Напомним, что первым окинцем в 2023 году стала девочка.

Малышка появилась на свет в 9 часов 45 минут 6 января в Окинской ЦРБ. Для молодой мамы Долгормы – это второй ребёнок.

На выписку пришли поздравить семью представители администрации муниципального образования «Окинский район» и районной больницы. Они вручили подарки родителям и пожелали малышке быть здоровой, и как первый ребёнок, родившийся в Новом году, быть всегда и во всём первой. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Бурятия Окинский район дети новорожденные Новый год

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