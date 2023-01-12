Малышка родилась 6 января
10 января в Окинском районе Бурятии выписали первого родившегося в новом году ребёнка и его маму. Напомним, что первым окинцем в 2023 году стала девочка.
Малышка появилась на свет в 9 часов 45 минут 6 января в Окинской ЦРБ. Для молодой мамы Долгормы – это второй ребёнок.
На выписку пришли поздравить семью представители администрации муниципального образования «Окинский район» и районной больницы. Они вручили подарки родителям и пожелали малышке быть здоровой, и как первый ребёнок, родившийся в Новом году, быть всегда и во всём первой. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
В Окинском районе Бурятии выписали первого ребёнка 2023 года
Общество, Фото:
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