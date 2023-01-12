Победители и призёры примут участие в межрегиональном этапе конкурса
В Бурятии стартовал региональный этап XVIII всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Его участниками могут быть педагоги республики, воспитатели и коллективы авторов (не более 5 человек), реализующих общеобразовательные программы, независимо от их организационно-правовой формы, представители общественных объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного образования и воспитания детей и молодёжи.
Конкурс проводится по 13 мая в четырёх номинациях: «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения», «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи», «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)», «Лучший образовательный издательский проект года». Работы выгружаются на электронный портал конкурса до 31 марта.
Итоги подводятся с 1 апреля по 13 мая. Победители и призёры награждаются дипломами. Их работы направляются в конкурсную комиссию Дальневосточного федерального округа для участия в межрегиональном этапе конкурса. Об этом сообщается в положении конкурса.
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии объявлен конкурс «За нравственный подвиг учителя»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В посылках будут тыва далган, боорзаки и курут
Победители и призёры примут участие в межрегиональном этапе конкурса
Коллективы удостоились награды министерства культуры РФ
Стартовал конкурс на лучший логотип юбилея
Это не коснётся вывоза самоходных автотранспортных средств
«Неизвестные маршруты России» (0+) расскажут о туристических достопримечательностях региона
Малышка родилась 6 января
Награду из рук президента получил Иван Слепнёв
Программа субсидированных полётов продлится с 7 июня до 27 сентября
Также запланировано благоустройство набережной
Премьера документальных фильмов приурочена к 100-летию со дня образования республики
Также будут выбраны лучшие работники отрасли в сёлах
В столице страны сыграют сборные из четвёртого дивизиона
Работа по проекту продолжится и в этом году
Республика стала одним из пилотных регионов