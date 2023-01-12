В Бурятии объявлен конкурс «За нравственный подвиг учителя»

Победители и призёры примут участие в межрегиональном этапе конкурса



В Бурятии стартовал региональный этап XVIII всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Его участниками могут быть педагоги республики, воспитатели и коллективы авторов (не более 5 человек), реализующих общеобразовательные программы, независимо от их организационно-правовой формы, представители общественных объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного образования и воспитания детей и молодёжи.



Конкурс проводится по 13 мая в четырёх номинациях: «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения», «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи», «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)», «Лучший образовательный издательский проект года». Работы выгружаются на электронный портал конкурса до 31 марта.



Итоги подводятся с 1 апреля по 13 мая. Победители и призёры награждаются дипломами. Их работы направляются в конкурсную комиссию Дальневосточного федерального округа для участия в межрегиональном этапе конкурса. Об этом сообщается в положении конкурса.



Возрастное ограничение 18+

