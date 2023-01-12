В Бурятии похоронили погибшего на СВО 37-летнего мобилизованного

Родные и земляки проводили его в последний путь





На днях в Еравнинском районе Бурятии простились с 37-летним Александром Калашниковым, погибшим на СВО. На Украину он отправился в рамках частичной мобилизации, под которую попал в сентябре.В последний путь военнослужащего проводили родные, близкие и земляки, сообщается в группе «Еравна-инфо.24/7».Александр Николаевич родился 2 апреля 1985 года в посёлке Озёрный. С 1992-го по 2000-ый учился в местной средней школе. Он всегда принимал активное участие в жизни школы и села.После окончания школы выучился в ДОСААФ на водителя. В 2003-ем ушёл на срочную службу в армию. Служил в специальных войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Тамбове.В 2007-м Калашников стал отцом – у него родилась дочка. В 2014-м он женился. Александр был отзывчивым, трудолюбивым и общительным человеком, отличным мужем, отцом, сыном и братом.