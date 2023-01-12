Раненый на Украине военнослужащий из Бурятии встал на сноуборд

Он осваивает спортивный снаряд с протезом
В полномочном представительстве Бурятии в Москве поделились новостями об одном из подопечных – бывшем участнике СВО из Бурятии по имени Баир. Молодой человек, получивший ранение на Украине, осваивает сноуборд.
- Баир шагает в спорт с протезом. Наши сильные духом бойцы не унывали и проводили новогодние каникулы с пользой, – отметили в полпредстве.
Ранее там рассказывали о другом нашем земляке Игоре, который тоже принимал участие в проходящей на Украине спецоперации. Он попал с ранением в столичный госпиталь. Позже стало известно, что экс-контрактник решил выучиться на ветеринара. В ноябре парню исполнилось
23 года.
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