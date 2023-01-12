Рекомендации, как избежать перекала печи, опубликовало республиканское агентство по чрезвычайным ситуациям
Зимой в Бурятии очень часто происходят пожары по причине перекала печи.
Только в новогодние праздники было зарегистрировано 63 пожара, основной причиной признана неисправность отопительных печей. По этой причине произошло около 80% возгораний из всех, оставшиеся 20 % пожаров возникали из-за короткого замыкания и неосторожности при курении.
Специалисты республиканского агентства ГО и ЧС рассказали, как избежать этого и не допустить пожара.
- Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее два - три раза в день, не более чем по полтора часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена, - рассказывают в ведомстве.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- хранить щепу, опилки, стружку под печкой, также нельзя досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;
- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы;
- ни в коем случае не оставляйте наедине с топящейся печью маленьких детей!
Осторожность и правила пожарной безопасности нужно соблюдать и при использовании обогревателей. Следите за их исправностью и временем работы – не оставляйте их включенными на ночь. Не используйте в качестве обогрева самодельные тэны, это может привести к пожару, добавили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Жителей Бурятии призвали топить печь не более трёх раз в день
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