Жителей Бурятии призвали топить печь не более трёх раз в день

Рекомендации, как избежать перекала печи, опубликовало республиканское агентство по чрезвычайным ситуациям



Зимой в Бурятии очень часто происходят пожары по причине перекала печи.



Только в новогодние праздники было зарегистрировано 63 пожара, основной причиной признана неисправность отопительных печей. По этой причине произошло около 80% возгораний из всех, оставшиеся 20 % пожаров возникали из-за короткого замыкания и неосторожности при курении.



Специалисты республиканского агентства ГО и ЧС рассказали, как избежать этого и не допустить пожара.



- Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее два - три раза в день, не более чем по полтора часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена, - рассказывают в ведомстве.



При эксплуатации печного отопления запрещается:



- хранить щепу, опилки, стружку под печкой, также нельзя досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;

- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы;

- ни в коем случае не оставляйте наедине с топящейся печью маленьких детей!



Осторожность и правила пожарной безопасности нужно соблюдать и при использовании обогревателей. Следите за их исправностью и временем работы – не оставляйте их включенными на ночь. Не используйте в качестве обогрева самодельные тэны, это может привести к пожару, добавили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

