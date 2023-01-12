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На подсыпку дорог Улан-Удэ вышли замы директора комбината по благоустройству

На подсыпку дорог Улан-Удэ вышли замы директора комбината по благоустройству
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
Также работать отправились начальники отделов

В Улан-Удэ МБУ «Комбинат по благоустройству» задействовал все возможные ресурсы для ликвидации последствий вчерашнего снегопада. В течение всего дня накануне работали 18 машин-пескоразбрасывателей. На подмогу водителям вышли и заместители директора, и начальники отделов. Они ранее прошли специальное обучение, чтобы при необходимости выйти на подсыпку городских дорог, сообщили в комбинате по благоустройству.

«Благодаря командной работе вчера были подсыпаны все основные опасные участки в городе», - заявили в комбинате.

За минувшие сутки на городские дороги высыпали 750 тонн песка – это 104 полных пескоразбрасывающих машины. В прошлом году после похожего снегопада уходило 600 тонн (83 машины).

С двух часов ночи на всех участках производится повторная подсыпка.

 
Автомобилистов просят пропускать дорожную технику комбината по благоустройству для оперативной подсыпки городских дорог. Машины-пескоразбрасыватели будут работать сегодня весь день.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: 379-646, 380-838.

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