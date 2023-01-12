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В России планируют расширить список льготников при поступлении в вузы

В России планируют расширить список льготников при поступлении в вузы
Общество,  Фото:pixabay.com
Туда войдут в том числе дети добровольцев – участников спеоперации

Минобрнауки России предлагает расширить перечень граждан, имеющих право поступать в вузы на льготных основаниях, и распространить его на Героев РФ, а также лиц, награждённых тремя орденами Мужества, сообщает РИА Новости.

- Согласно проекту приказа, устанавливается новая отдельная квота. Она выделяется за счёт бюджетной системы Российской Федерации в размере не менее 10% от установленных вузу контрольных цифр приема по специальностям или направлениям подготовки. Ранее утверждённая и действующая специальная квота упраздняется, - сообщается на сайте министерства.

Также расширяется перечень лиц, имеющих право поступать на льготных основаниях. Помимо детей военнослужащих и иных участников специальной военной операции, право на прием в пределах отдельной квоты теперь будут иметь:

-Герои Российской Федерации;
-лица, награждённые тремя орденами Мужества;
-дети принимавших участие в специальной военной операции добровольцев и мобилизованных;
-дети военнослужащих и иных участников боевых действий в иностранных государствах.

В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о квоте в 10% на обучение в вузах для Героев РФ и лиц, награждённых тремя орденами Мужества. Они смогут поступить в вузы без вступительных испытаний. Как сообщал «Байкал-Daily», первым в стране этой возможностью воспользовался служивший в Бурятии офицер Балдан Цыдыпов.


вузы студенты

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