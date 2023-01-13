Соревнования посвящены памяти Чингиса Эрдыниева
14 января в Бурятии пройдёт межрайонный турнир по вольной борьбе памяти отличника физической культуры РФ, заслуженного работника физической культуры РБ Чингиса Эрдыниева. Об этом сообщает официальное сообщество Баргузинского района.
Местом проведения соревнований станет село Баргузин. Турнир проведут в здании Баргузинской спортивной школы. Начало соревнований запланирован на 11:00.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии пройдёт межрайонный борцовский турнир
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