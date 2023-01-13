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В Бурятии пройдёт межрайонный борцовский турнир

В Бурятии пройдёт межрайонный борцовский турнир
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования посвящены памяти Чингиса Эрдыниева

14 января в Бурятии пройдёт межрайонный турнир по вольной борьбе памяти отличника физической культуры РФ, заслуженного работника физической культуры РБ Чингиса Эрдыниева. Об этом сообщает официальное сообщество Баргузинского района.

Местом проведения соревнований станет село Баргузин. Турнир проведут в здании Баргузинской спортивной школы. Начало соревнований запланирован на 11:00.

Возрастное ограничение 6+
вольная борьба спорт Бурятия межрайонный турнир Баргузинский район

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