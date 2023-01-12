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В Улан-Удэ снизилось число звонков в колл-центр соцзащиты

В Улан-Удэ снизилось число звонков в колл-центр соцзащиты
Общество,  Фото:pixabay.com
Львиная доля обращений касается пособий на детей

В Улан-Удэ работает горячая линия управления социальной защиты населения по городу. В декабре в колл-центр поступило 5694 звонка. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года их стало меньше на 568, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

- Большую часть обращений, а это 70,1% по-прежнему составляют вопросы предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе сроков выплаты пособий на детей, предоставления компенсации части родительской платы за детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, - уточнили в ведомстве.

Жители города обращались в колл-центр по вопросам оформления справки на социальную стипендию, выдачи справки о размере среднедушевого дохода семьи, об оказании материальной помощи, оздоровления в реабилитационных учреждениях.

В колл-центре консультируют также о назначении и выплатах субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе о размерах субсидии одиноко проживающим пенсионерам.

Телефон колл-центра социальной службы 573-900, 571-600
социальная защита

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