В Улан-Удэ снизилось число звонков в колл-центр соцзащиты

Львиная доля обращений касается пособий на детей



В Улан-Удэ работает горячая линия управления социальной защиты населения по городу. В декабре в колл-центр поступило 5694 звонка. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года их стало меньше на 568, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.



- Большую часть обращений, а это 70,1% по-прежнему составляют вопросы предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе сроков выплаты пособий на детей, предоставления компенсации части родительской платы за детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, - уточнили в ведомстве.



Жители города обращались в колл-центр по вопросам оформления справки на социальную стипендию, выдачи справки о размере среднедушевого дохода семьи, об оказании материальной помощи, оздоровления в реабилитационных учреждениях.



В колл-центре консультируют также о назначении и выплатах субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе о размерах субсидии одиноко проживающим пенсионерам.



Телефон колл-центра социальной службы 573-900, 571-600

