Накануне температура в северных районах опустилась до минус 50 градусов
Сегодня в Иркутской области на смену аномальному теплу придут сильные морозы из Арктики, сообщает «Вести-Иркутск».
Накануне по всей области прошли снегопады. Вечером столбики термометров опустились до −30 градусов в областном центре и до −50 в северных районах.
По словам начальника Иркутского гидрометцентра Юлии Яньковой, такие резкие перепады температур в регионе наблюдают редко. Ведь обычно погода в январе стабильна из-за сибирского антициклона, отмечают «Вести-Иркутск».
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии, сегодня в Иркутской области ожидается температура -25,-30, в северных районах -31,-36, местами -41,-46.
13 января температура ночью -31,-36, днём -20,-25, местами -30,-35, в северных районах ночью -52,-57, днём -42,-47.
В Иркутскую область придут сильные морозы из Арктики
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