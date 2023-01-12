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В Иркутскую область придут сильные морозы из Арктики

В Иркутскую область придут сильные морозы из Арктики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Накануне температура в северных районах опустилась до минус 50 градусов

Сегодня в Иркутской области на смену аномальному теплу придут сильные морозы из Арктики, сообщает «Вести-Иркутск».

Накануне по всей области прошли снегопады. Вечером столбики термометров опустились до −30 градусов в областном центре и до −50 в северных районах.

По словам начальника Иркутского гидрометцентра Юлии Яньковой, такие резкие перепады температур в регионе наблюдают редко. Ведь обычно погода в январе стабильна из-за сибирского антициклона, отмечают «Вести-Иркутск».

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии, сегодня в Иркутской области ожидается температура -25,-30, в северных районах -31,-36, местами -41,-46.

13 января температура ночью -31,-36, днём -20,-25, местами -30,-35, в северных районах ночью -52,-57, днём -42,-47.
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