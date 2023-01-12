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В Бурятии стартовал проект о Баргузинском заповеднике

В Бурятии стартовал проект о Баргузинском заповеднике
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
К участию приглашаются все образовательные учреждения республики

11 января в Бурятии стартовал республиканский эколого-просветительский проект «Баргузинский заповедник – территория вдохновения». Принять участие могут воспитанники детских дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений младшего, среднего, старшего школьного возрастов и студенты колледжей и техникумов республики.

На первом этапе проекта, в период с 11 по 31 января воспитателям, педагогам и преподавателям предлагается провести тематический урок или классный час о Баргузинском заповеднике и соболе. Для проведения занятия необходимо использовать специальные материалы, подготовленные организаторами.

В следующем этапе ребятам, прослушавшим материал, предлагается сделать творческое домашнее задание: дошкольникам и школьникам до 6-го класса нужно создать рисунок с обитателями Баргузинского заповедника, а учащимся 6-11 классов и студентам – написать по такой же теме сочинение в жанре «сказка».

Лучшие рисунки и сказки будут опубликованы в брошюре, которая будет выпущена уже в этом году. Каждый участник, работа которого попадёт в брошюру, получит свой авторский экземпляр.

Все подробности изложены в положении на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье», сообщает пресс-служба учреждения.

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