К участию приглашаются все образовательные учреждения республики
11 января в Бурятии стартовал республиканский эколого-просветительский проект «Баргузинский заповедник – территория вдохновения». Принять участие могут воспитанники детских дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений младшего, среднего, старшего школьного возрастов и студенты колледжей и техникумов республики.
На первом этапе проекта, в период с 11 по 31 января воспитателям, педагогам и преподавателям предлагается провести тематический урок или классный час о Баргузинском заповеднике и соболе. Для проведения занятия необходимо использовать специальные материалы, подготовленные организаторами.
В следующем этапе ребятам, прослушавшим материал, предлагается сделать творческое домашнее задание: дошкольникам и школьникам до 6-го класса нужно создать рисунок с обитателями Баргузинского заповедника, а учащимся 6-11 классов и студентам – написать по такой же теме сочинение в жанре «сказка».
Лучшие рисунки и сказки будут опубликованы в брошюре, которая будет выпущена уже в этом году. Каждый участник, работа которого попадёт в брошюру, получит свой авторский экземпляр.
Все подробности изложены в положении на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье», сообщает пресс-служба учреждения.
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В Бурятии стартовал проект о Баргузинском заповеднике
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