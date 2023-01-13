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В районе Бурятии определились с крещенскими купаниями

В районе Бурятии определились с крещенскими купаниями
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Еравнинского района
В Еравне купель оборудуют на озере Сосновое

11 января в Еравнинском районе Бурятии прошло заседание комиссии по предупреждению ЧС, на котором были определены дата, время и место проведения крещенских купаний в селе Сосново-Озёрское.

19 января будет оборудована купель и организовано место обогрева на озере Сосновое, напротив церкви с 2:00 до 16:00 часов. На месте купели сотрудниками ГИМС, ДНД, скорой медицинской помощи и полиции будет организовано дежурство для обеспечения безопасности людей.

Как сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района, запрещено купание на водоёмах в несанкционированных местах.
Крещение Бурятия Еравнинский район

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