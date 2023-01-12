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Гуттаперчевая девочка из Бурятского цирка получила госпремию

Общество, 
Девушка победила в номинации «Художественное творчество»

Баясана Галтаева, учащаяся Бурятской республиканской цирковой школы победила в конкурсе на соискание государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи. Она выиграла в номинации «Художественное творчество».

- Своё признание получили 25 лауреатов, в число которых вошла Баясана. Девушка обучается в цирковой школе седьмой год и специализируется в жанре пластической акробатики («каучук»). Природный талант Баясаны, её трудолюбие, и упорство помогли ей одержать победу, - сообщает министерство культуры Бурятии.

Девушка занимается под руководством педагога Энхжаргал Энхцацрал и принимает активное участие в творческой жизни цирковой школы.

Баясана Галтаева в составе группы гуттаперчевых девочек, имеет за спиной внушительный список побед во всероссийских и международных конкурсах циркового искусства.

В конкурсе по поддержке талантливой молодёжи ежегодно принимают участие молодые люди до 30 лет со всей страны. В этом году на конкурс по поддержке талантливой молодёжи было подано 173 заявок.
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