С начала года уже произошло три схода лавин в районе горы Мамай
С начала 2023 года в Бурятии уже произошло три схода лавин – под них попали три человека. Все три случая произошли в районе горы Мамай Кабанского района. Сейчас в республике всё ещё сохраняется возможность схода снежных лавин.
- Лавиноопасные участки расположены в малонаселённой местности. Так, в Северо-Байкальском районе лавиноопасный участок расположен на перевале Даван-Гоуджекит, который находится в 4 км к западу от поселка Гоуджекит. В Муйском районе лавиноопасные участки расположены в долине реки Ангаракан, что находится на границе Северо-Байкальского и Муйского районов и тянется до Северомуйского тоннеля (между разъездом Ангаракан и станции Тоннельной), а также в 13 км северо-восточнее посёлка Ирокинда Муйского района, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Кроме этого, угроза схода снежных лавин существует на горных участках Тункинского, Окинского и Кабанского районов.
Чтобы не стать жертвой лавин, нужно соблюдать следующие правила:
- собираясь в поход необходимо зарегистрироваться в Главном управлении МЧС России по Бурятии по телефону 8 (3012) 373 827;
- кроме прочего снаряжения, возьмите с собой противолавинный рюкзак и лавинный датчик, который позволит найти вас под снегом;
- не выходите в горы в снегопад и в первые сутки после непогоды;
- выходя в горы, уточните места возможного схода снежных лавин расположенные по маршруту следования;
- следите за изменением погоды;
- лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.
Номер телефонов для вызова спасателей - 112.
В Бурятии назвали самые лавиноопасные места
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Младшему ребёнку мужчины всего четыре месяца
Увидеть его все желающие теперь могут в Интернете
Волонтёры советуют всегда оставаться на связи с детьми и познакомиться с их друзьями
Девушка победила в номинации «Художественное творчество»
С начала года уже произошло три схода лавин в районе горы Мамай
Опрос провёл интернет-портал Авито
Мария Молонова встретилась в студии с богачом из Лос-Анджелеса и получила от него кольцо
Он работал с середины 2021 года
Организация нарушила график вывоза мусора
Главе КФХ выдали предостережение
Борьба была напряжённой
В этномузее покажут выставку музея-заповедника А.С. Пушкина
Почти две трети опрошенных россиян не покидали место жительства во время длинных январских выходных
В Заиграевском районе собрали 300 кг шишек
В Улан-Удэ к вечеру похолодает