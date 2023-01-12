12 января

11 января

Популярное

В Бурятии назвали самые лавиноопасные места

В Бурятии назвали самые лавиноопасные места
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года уже произошло три схода лавин в районе горы Мамай

С начала 2023 года в Бурятии уже произошло три схода лавин – под них попали три человека. Все три случая произошли в районе горы Мамай Кабанского района. Сейчас в республике всё ещё сохраняется возможность схода снежных лавин.

- Лавиноопасные участки расположены в малонаселённой местности. Так, в Северо-Байкальском районе лавиноопасный участок расположен на перевале Даван-Гоуджекит, который находится в 4 км к западу от поселка Гоуджекит. В Муйском районе лавиноопасные участки расположены в долине реки Ангаракан, что находится на границе Северо-Байкальского и Муйского районов и тянется до Северомуйского тоннеля (между разъездом Ангаракан и станции Тоннельной), а также в 13 км северо-восточнее посёлка Ирокинда Муйского района, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Кроме этого, угроза схода снежных лавин существует на горных участках Тункинского, Окинского и Кабанского районов.

Чтобы не стать жертвой лавин, нужно соблюдать следующие правила:

- собираясь в поход необходимо зарегистрироваться в Главном управлении МЧС России по Бурятии по телефону 8 (3012) 373 827;
- кроме прочего снаряжения, возьмите с собой противолавинный рюкзак и лавинный датчик, который позволит найти вас под снегом;
- не выходите в горы в снегопад и в первые сутки после непогоды;
- выходя в горы, уточните места возможного схода снежных лавин расположенные по маршруту следования;
- следите за изменением погоды;
- лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Номер телефонов для вызова спасателей - 112.

лавинная опасность лавины

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Снятый в Бурятии фильм про золото Колчака появился в пяти онлайн-кинотеатрах
Снятый в Бурятии фильм про золото Колчака появился в пяти онлайн-кинотеатрах
Общество, 12.01.2023
Увидеть его все желающие теперь могут в Интернете
Жителям Бурятии рассказали, как не потерять ребёнка зимой
Жителям Бурятии рассказали, как не потерять ребёнка зимой
Общество, 12.01.2023
Волонтёры советуют всегда оставаться на связи с детьми и познакомиться с их друзьями
Гуттаперчевая девочка из Бурятского цирка получила госпремию
Общество, 12.01.2023
Девушка победила в номинации «Художественное творчество»
В Бурятии назвали самые лавиноопасные места
В Бурятии назвали самые лавиноопасные места
Общество, 12.01.2023
С начала года уже произошло три схода лавин в районе горы Мамай
Ищущая мужа миллионерша из Улан-Удэ стала звездой ток-шоу Малахова
Ищущая мужа миллионерша из Улан-Удэ стала звездой ток-шоу Малахова
Общество, 12.01.2023
Мария Молонова встретилась в студии с богачом из Лос-Анджелеса и получила от него кольцо
В Бурятии директор «ЭкоАльянс» получил прокурорское представление
В Бурятии директор «ЭкоАльянс» получил прокурорское представление
Общество, 12.01.2023
Организация нарушила график вывоза мусора 
В Бурятия фермер не оформил документы на 44 тонны овса
В Бурятия фермер не оформил документы на 44 тонны овса
Общество, 12.01.2023
Главе КФХ выдали предостережение  
В Улан-Удэ представят выставку «Бабочки Пушкинского детства»
В Улан-Удэ представят выставку «Бабочки Пушкинского детства»
Общество, 12.01.2023
В этномузее покажут выставку музея-заповедника А.С. Пушкина
Треть россиян не против сократить новогодние каникулы
Треть россиян не против сократить новогодние каникулы
Общество, 12.01.2023
Почти две трети опрошенных россиян не покидали место жительства во время длинных январских выходных
В Бурятии лесники продолжают собирать шишки
В Бурятии лесники продолжают собирать шишки
Общество, 12.01.2023
В Заиграевском районе собрали 300 кг шишек
В Бурятии местами метели
В Бурятии местами метели
Общество, 12.01.2023
В Улан-Удэ к вечеру похолодает 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^