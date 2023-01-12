В Бурятии назвали самые лавиноопасные места

С начала года уже произошло три схода лавин в районе горы Мамай



С начала 2023 года в Бурятии уже произошло три схода лавин – под них попали три человека. Все три случая произошли в районе горы Мамай Кабанского района. Сейчас в республике всё ещё сохраняется возможность схода снежных лавин.



- Лавиноопасные участки расположены в малонаселённой местности. Так, в Северо-Байкальском районе лавиноопасный участок расположен на перевале Даван-Гоуджекит, который находится в 4 км к западу от поселка Гоуджекит. В Муйском районе лавиноопасные участки расположены в долине реки Ангаракан, что находится на границе Северо-Байкальского и Муйского районов и тянется до Северомуйского тоннеля (между разъездом Ангаракан и станции Тоннельной), а также в 13 км северо-восточнее посёлка Ирокинда Муйского района, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Кроме этого, угроза схода снежных лавин существует на горных участках Тункинского, Окинского и Кабанского районов.



Чтобы не стать жертвой лавин, нужно соблюдать следующие правила:



- собираясь в поход необходимо зарегистрироваться в Главном управлении МЧС России по Бурятии по телефону 8 (3012) 373 827;

- кроме прочего снаряжения, возьмите с собой противолавинный рюкзак и лавинный датчик, который позволит найти вас под снегом;

- не выходите в горы в снегопад и в первые сутки после непогоды;

- выходя в горы, уточните места возможного схода снежных лавин расположенные по маршруту следования;

- следите за изменением погоды;

- лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.



Номер телефонов для вызова спасателей - 112.



