Читу свяжут авиарейсами с Сочи и Санкт-Петербургом

Программа субсидированных полётов продлится с 7 июня до 27 сентября



Столицу Забайкалья свяжут прямыми авиарейсами с популярным курортом Краснодарского края, городом Сочи, и культурной столицей России – Санкт-Петербургом. Старт регулярной программы полётов запланирован на 7 июня. Продажи субсидированных авиабилетов уже стартовали.



- В Сочи по субсидии смогут улететь пассажиры в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины – 55 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства I, II групп, а также многодетные семьи. В Санкт-Петербург, кроме указанных категорий, возможностью льготной авиаперевозки воспользуются и дальневосточники, – пояснил министр транспорта региона Алдар Бальжиров.



Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Ай Флай» один раз в неделю. В Сочи вылет по воскресеньям в 13:30, обратно – в субботу в 10:30. В Санкт-Петербург, также 1 раз в неделю – в среду вылет в 13:25, в обратном направлении по вторникам в 7:55. Время в пути составит 7-8 часов. Перевозки по всем направлениям будут выполняться на дальнемагистральных лайнерах Airbus A330-200.



Программа данных регулярных рейсов продлится до 27 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.



