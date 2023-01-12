В Иркутской области на субсидирование перевозок направят 1,5 млрд

Самая большая сумма предназначена для поддержки пригородных железнодорожных маршрутов



На субсидирование маршрутов железнодорожным, авиационным и водным транспортом в этом году в Иркутской области будет направлено более 1,5 млрд рублей из регионального бюджета.



– Субсидии из областного бюджета направляются на поддержку маршрутов в отдалённые территории региона, где нет альтернативного транспорта, либо его использование очень неудобное. Обычно билеты туда стоят дорого. Средства из областного бюджета позволяют компенсировать компаниям часть расходов на выполнение рейса. Благодаря этому в кассах люди покупают билеты по более низкой стоимости, – объяснил губернатор региона Игорь Кобзев.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, самая большая сумма – 928 млн рублей – направлена на поддержку пригородных железнодорожных маршрутов. Их 74, они расположены во всех районах, где проходит железная дорога. Благодаря им люди добираются в сотни небольших поселений. Средства получит АО «Байкальская пригородная пассажирская компания».



На перевозки воздушным транспортом на местных авиалиниях предусмотрено 476,6 млн. рублей. Авиакомпания «Ангара» на самолётах Ан-24 будет доставлять пассажиров из Иркутска в отдалённые северные населённые пункты по четырём маршрутам: в Маму, Киренск, Ербогачён, и в Ербогачён с посадкой в Киренске. На вертолётах Ми-8 будут выполнять субсидированные перелёты в северные сёла по трём маршрутам: Киренск – Мироново – Коршуново – Визирный; Киренск – Токма – Бур – Ика; Киренск – Подволошино – Непа – Преображенка – Ерема – Ербогачен – Оськино – Тетея – Ербогачен – Хамакар – Наканно – Инаригда.



Авиакомпания «Сибирская Лёгкая Авиация» на воздушных судах L-410 будет перевозить пассажиров по трём маршрутам: из Иркутска в Казачинское, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский. По последнему направлению перелёты будут осуществлять с мая до начала октября.



На субсидирование перевозок водным транспортом выделено 152,8 млн рублей. Они направлены на четыре маршрута: «Порт Байкал – Листвянка – Порт Байкал», который работает круглогодично; «Иркутск – Братск – Иркутск» и «Осетрово – Визирный – Осетрово» – их выполняют с мая по октябрь; «Мама – Бодайбо – Мама» – с июня по октябрь.



– На данный момент произведён конкурсный отбор транспортных компаний, которые получат субсидии из областного бюджета, идёт заключение соглашений. Также в этом году будут выделены субсидии Нижнеудинскому району. Это 50 млн рублей для софинансирования вертолётных рейсов из Нижнеудинска в труднодоступные горные населённые пункты в Тофаларии, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

