В ТРЦ «Форум» в Улан-Удэ закрылся пункт вакцинации

Он работал с середины 2021 года
Пункт вакцинации в ТРЦ «Форум» закрыт. Об этом сообщили сегодня, 12 января, в министерства здравоохранения Бурятии.
Пациенты прикреплённые, к городской поликлинике №1, могут пройти вакцинацию против COVID-19 по адресу: ул. Каландаришвили, 27:
кабинет № 6 и №14 (1 этаж) - допуск врача.
кабинет № 25 (2 этаж) - вакцинация.
График работы: с 8:00 – 16:00, перерыв с 12:00-12:30, с понедельника по пятницу.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Как сообщал «Байкал-Daily», пункт вакцинации в «Форуме» открылся в июле 2021 года
. Только за первые шесть часов работы пункта там привились 170 человек.
Он работал с середины 2021 года
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