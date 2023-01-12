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В Бурятии директор «ЭкоАльянс» получил прокурорское представление

В Бурятии директор «ЭкоАльянс» получил прокурорское представление
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Организация нарушила график вывоза мусора

Прокуратура выявила нарушение закона об отходах производства и потребления в деятельности регионального оператора – общества с ограниченной ответственностью «ЭкоАльянс».

Выявлены случаи нарушения региональным оператором графика вывоза твёрдых коммунальных отходов в сёлах Малое Колесово, Большое Колесово, Каргино Кабанского района Бурятии.

Директору общества внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого жителям населённых пунктов произведён перерасчёт платы за услугу по вывозу твёрдых коммунальных отходов в сумме 30,7 тыс. рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура вывоз мусора

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