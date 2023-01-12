В Бурятия фермер не оформил документы на 44 тонны овса

Главе КФХ выдали предостережение



Фермер из села Петропавловка Джидинского района Бурятии выпустила в обращение 44 тонны овса фуражного, не оформив товаросопроводительный документ (СДИЗ) в федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»).



Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии главе крестьянско-фермерского хозяйства выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона в области обеспечения качества и безопасности зерна.



Всего в прошлом году в Бурятии выдано 18 предостережений за нарушения, выявленные при работе в ФГИС «Зерно», сообщили в пресс-службе управления.

