Треть россиян не против сократить новогодние каникулы

Почти две трети опрошенных россиян не покидали место жительства во время длинных январских выходных



Около трети опрошенных россиян (36%) не против сокращения новогодних выходных. Из них 46% нечем заняться в праздники, 22% не любят зимнюю погоду, ещё 17% по долгу службы работают в эти дни, или начинают скучать по работе (15%), сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Rambler&Co».



- К длинным январским выходным у 64% респондентов положительное отношение, а 36% не против отдыхать поменьше. Поклонники каникул любят их за возможность расслабиться и отвлечься (46%), провести время с семьей (32%), возвращение к отложенным делам (15%), зимние развлечения (7%)", - говорится в исследовании.



Почти две трети опрошенных россиян (63%) не покидали место жительства во время длинных январских выходных, 23% посетили родной город внутри страны, 6% отправились за рубеж, 5% выбрали туризм по России, 3% сменили несколько локаций за праздничные дни".



Как показал опрос, Новый год традиционно остается семейным праздником – 71% респондентов встретили его в кругу родных, 13% сознательно были одни, 11% – вдвоем с любимым человеком, 5% отмечали с друзьями.



Что касается расходов на праздник, то в исследовании говорится, что 40 процентов россиян не выделяли отдельного бюджета на январские выходные и тратили деньги только на организацию новогодней ночи.



- Остальные же запланировали и дальнейший отдых: так, 18% потратили на «каникулах» от 5 до 10 тысяч рублей, 14% – от 11 до 20 тысяч, 12% выделяли до 5 тысяч рублей. Каждый десятый (10%) потратил на длинных выходных более 30 тысяч и 6% – от 21 до 30 тысяч рублей, - добавили в компании.





