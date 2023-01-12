В Заиграевском районе собрали 300 кг шишек
В Бурятии продолжается сбор шишки сосны для восстановления леса. Сотрудники Хандагатайского лесхоза собрали около 300 кг сосновых шишек. Из такого количества специалисты получат около 3 кг семян – этого хватит, чтобы восстановить более 100 га погибшего леса, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
- Мы заготавливаем семена на нашей плантации, где растут деревья с наилучшими показателями: пушистая хвоя, ровный ствол, богатая крона. С таких деревьев мы получаем семена улучшенных качеств – по сравнению с простыми семенами всхожесть у них намного лучше. Соответственно, и посадочный материал получается качественнее – сеянцы вырастают более крепкими. - рассказывает инженер по лесовосстановлению Хандагатайского лесхоза Вера Сотникова.
Всего специалисты Хандагатайского лесхоза планируют заготовить более 2,5 тонн шишки сосны. Собранную шишку лесники отправят на переработку в шишкосушилку, и получат семена сосны. Их специалисты посеют на лесных питомниках, а уже подросшие сеянцы высадят на погибших от пожаров территориях.
Как сообщал«Байкал-Daily», жителей Бурятии в конце декабря призвали собирать сосновые шишки и сдавать за деньги в лесхоз. Цена варьируется от 20 до 40 рублей за кг.
В Бурятии лесники продолжают собирать шишки
Общество, Фото:
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