Врачи Тункинской больницы провели новогодние мероприятия для пациентов













В конце декабря 2022 года сотрудники медицинской службы Тункинского района Бурятии отметили окончание Нового года. Они посетили ветеранов медицины Тункинской долины и им вручили подарки. Ветераны, польщённые вниманием, записали видеоролик в качестве благодарности.Также не остались в стороне выздоровевшие пациенты, которые записали видео из палаты больницы.- Я простыл на работе. Меня вылечили за 10 дней. Очень хороший медицинский персонал. Каждый день спрашивали и осматривали меня. Остался я очень доволен. Кто лежал со мной в палате, тоже все довольны, - сказал благодарный пациент.Помимо этого, сотрудники Тункинской центральной районной больницы провели культурно-спортивные мероприятия. Так, 5 января на новогодних каникулах сотрудники ЦРБ посетили лыжную гонку «За здоровьем на лыжах». Кроме того, врачи сумели уделить немного времени и себе, проведя поздравительные мероприятия.