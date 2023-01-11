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В Улан-Удэ начали обустраивать крещенскую купель

В Улан-Удэ начали обустраивать крещенскую купель
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Она будет с тёплыми палатками

19 января православные отметят Крещение Господне - праздник, посвящённый крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В Улан-Удэ обустроят одну купель, она вновь будет расположена на реке Селенга за стадионом Бурятского госуниверситета. Отмечается, что купель будет с освещением и тёплыми палатками.

Сейчас началась подготовка к её обустройству, сообщили в администрации города.

- Первым этапом произведём замер толщины льда в месте, где планируется обустройство купели. На сегодня толщина составляет 80 см, что позволяет осуществлять нагрузку более 20 тонн. Также проведём забор воды для проведения химических анализов на соответствие СанПин. Водолазная группа обследует дно реки. Исходя из этого будет приниматься решение о возможности обустройства купели в этом месте, - сообщил заместитель председателя комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности мэрии Дмитрий Федоров.

 
18 января уже будут оборудованы площадка и подъездные пути, очищены от снега подходные лестницы, убран мусор и изготовлена сама купель. Возле купели проведут освещение. Будут отапливаться палатки, чтобы купающиеся могли согреться.

Точная дата и время проведения крещенских купаний будут известны после проведённых анализов воды.


18 и 19 января в дни празднования Крещения Господня митрополит Иосиф совершит освящение воды.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 года крещенские купания в Улан-Удэ планировались, но в итоге были отменены из-за прихода заразного штамма коронавируса «омикрон».

Фоторепортаж с крещенских купаний 2020 года можно посмотреть по ссылке.

Крещение

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