В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 15,5 млрд рублей
В России около 200 научных организаций получат гранты на обновление приборной базы в 2023 году на сумму 15,5 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
- Правительство планирует в этом году предоставить гранты на обновление приборной базы на сумму 15,5 млрд рублей, что на 3,7 млрд больше прошлого года. Около 200 научных организаций в различных регионах страны смогут воспользоваться федеральными средствами. Одно из обязательных условий – закупка оборудования российского производства. Новое оборудование позволит выполнять нашим учёным передовые исследования и получать научные результаты, направленные на научно-технологическое развитие России, – отметил Дмитрий Чернышенко.
В 2021 году объём финансирования составил 8 млрд рублей, в 2022 году – 11,8 млрд рублей. Субсидии из федерального бюджета на обновление приборной базы научные организации получают в рамках национального проекта «Наука и университеты».
Наибольшие суммы грантов составили 567,5 млн и 454 млн рублей. Их получателями стали МГУ им. М.В.Ломоносова и Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН (ФИАН). Кроме того, крупные гранты в размере 340,5 млн и 227 млн рублей будут предоставлены 23 организациям из 11 регионов России.
Всего на получение грантов в 2023 году было подано 202 заявки.
В России около 200 научных организаций получат гранты в 2023 году
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