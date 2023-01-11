Также иностранцу назначили административный штраф
Баргузинский районный суд в Бурятии принял решение о депортации гражданина Узбекистана.
Иностранец приехал в Россию на заработки. Однако при проверке документов выяснилось, что он не встал на миграционный учёт, не оформил патент. Когда же истёк срок пребывания в России, незаконно остался здесь жить.
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного штрафа, с выдворением за пределы Российской Федерации.
Из Бурятии выдворят гастарбайтера из Узбекистана
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