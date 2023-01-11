Из Бурятии выдворят гастарбайтера из Узбекистана

Также иностранцу назначили административный штраф



Баргузинский районный суд в Бурятии принял решение о депортации гражданина Узбекистана.



Иностранец приехал в Россию на заработки. Однако при проверке документов выяснилось, что он не встал на миграционный учёт, не оформил патент. Когда же истёк срок пребывания в России, незаконно остался здесь жить.



В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину.



Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного штрафа, с выдворением за пределы Российской Федерации.



