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Из Бурятии выдворят гастарбайтера из Узбекистана

Из Бурятии выдворят гастарбайтера из Узбекистана
Общество,  Фото:pixabay.com
Также иностранцу назначили административный штраф

Баргузинский районный суд в Бурятии принял решение о депортации гражданина Узбекистана.

Иностранец приехал в Россию на заработки. Однако при проверке документов выяснилось, что он не встал на миграционный учёт, не оформил патент. Когда же истёк срок пребывания в России, незаконно остался здесь жить.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного штрафа, с выдворением за пределы Российской Федерации.

выдворение

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