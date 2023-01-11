Малышка родилась в конце декабря
3 января в Хоринском районе Бурятии зарегистрировали первого ребёнка в 2023 году. У родителей Максима и Татьяны 30 декабря 2022 года родился первый ребёнок, малышку назвали Ульяной.
Работники ЗАГСа поздравили молодого отца с рождением дочери и вручили первый документ – свидетельство о рождении.
Новость разместили в группе «Хоринский район» в социальной сети «Вконтакте». Земляки искренне поздравили родителей с новорождённой: «Поздравляю от всей души», «Мои поздравления!», «Молодцы. Поздравляем».
В Хоринском районе Бурятии зарегистрировали первого ребёнка в 2023 году
Общество, Фото:
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