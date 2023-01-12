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Жителям Бурятии рассказали, как не потерять ребёнка зимой

Жителям Бурятии рассказали, как не потерять ребёнка зимой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Волонтёры советуют всегда оставаться на связи с детьми и познакомиться с их друзьями

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали, как не потерять своего ребёнка и что делать, если он не выходит на связь. Особенно актуально это становится зимой. Волонтёры отметили: в республику пришли сильные морозы. В такую погоду мгновенно разряжаются сотовые телефоны.

- Что делать ребёнку, который ушёл гулять с друзьями или отправился в кино и при этом договорился встретиться с мамой? Или обещал позвонить, когда доедет до кружка? Или задерживается и хочет сообщить об этом? Или просто куда-то пропал? Он где-то в городе, но неизвестно, где.

На случай таких «внештатных» зимних ситуаций есть несколько «страховок». Первая – сын или дочь должны знать номер телефона родителей наизусть.

- Зарегистрируйте номер на себя – тогда вы можете запросить у оператора всю доступную информацию о детях. У них всегда должен быть с собой полностью заряженный пауэрбанк с проводом, – отмечают в «ЛизаАлерт».

Родителям посоветовали узнать и сотовые телефоны ребят, с которыми ребёнок встречается и общается.

- Когда он уходит гулять или собирается куда-то, уточняйте, с кем он пойдёт, и проверяйте, есть ли у вас контакт этого друга, – рекомендуют волонтёры.

Если, несмотря на все эти меры, найти ребёнка всё равно не удаётся, нужно обратиться в отряд «ЛизаАлерт» по телефону горячей линии 8-800-700-54- 52. «Будем искать вместе», – добавили добровольцы. 
пропавшие без вести

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