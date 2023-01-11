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В России выпустили монеты «Георгий Победоносец» и «Золотой червонец»

В России выпустили монеты «Георгий Победоносец» и «Золотой червонец»
Общество,  Фото:Банк России
Тираж новых монет составил до 500 тысяч штук

Банк России с 9 января выпустил в обращение новые инвестиционные монеты: серебряную номиналом 3 рубля «Георгий Победоносец» и золотую номиналом 10 рублей «Золотой червонец».

- Образ Святого Георгия на Руси, начиная с XI века, использовали в качестве государственного символа. Его изображали на княжеских печатях, штандартах, гербах и монетах. Советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе. Они по своим параметрам повторяли царские 10 рублей. Их дизайн был разработан медальером Антоном Васютинским на основе эскиза для одной из дореволюционных сельскохозяйственных выставок, - сообщает пресс-служба Банка России.



Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39,0 мм, золотая монета номиналом 10 рублей имеет форму круга 22,6 мм.

Монета выпущена тиражом до 500 тысяч штук.

монеты

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