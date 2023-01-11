В России выпустили монеты «Георгий Победоносец» и «Золотой червонец»









Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39,0 мм, золотая монета номиналом 10 рублей имеет форму круга 22,6 мм.



Монета выпущена тиражом до 500 тысяч штук.

Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39,0 мм, золотая монета номиналом 10 рублей имеет форму круга 22,6 мм.Монета выпущена тиражом до 500 тысяч штук.





Банк России с 9 января выпустил в обращение новые инвестиционные монеты: серебряную номиналом 3 рубля «Георгий Победоносец» и золотую номиналом 10 рублей «Золотой червонец».- Образ Святого Георгия на Руси, начиная с XI века, использовали в качестве государственного символа. Его изображали на княжеских печатях, штандартах, гербах и монетах. Советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе. Они по своим параметрам повторяли царские 10 рублей. Их дизайн был разработан медальером Антоном Васютинским на основе эскиза для одной из дореволюционных сельскохозяйственных выставок, - сообщает пресс-служба Банка России.