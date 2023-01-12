В Улан-Удэ неизвестный подарил больным детям большой пакет игрушек

Молодой человек решил сохранить анонимность





Недавно в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ пришёл молодой человек, который принёс с собой огромный пакет с игрушками. Наш земляк передал их маленьким пациентам медучреждения через главную медсестру Дариму Сосорову. Он решил не раскрывать своё имя.Игрушки передадут в отделения ДРКБ для пополнения «коробок храбрости» (6+). Всего в медучреждении 22 таких клинических отделения, где круглосуточно лечатся дети разных возрастов.- При проведении манипуляций, перевязок и просто для повышения настроения ребёнку, долго находящемуся в стационаре, эти маленькие радости просто необходимы для скорейшего выздоровления, – отметили в больнице и поблагодарили неизвестного благотворителя.