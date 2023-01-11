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В Улан-Удэ зрители высоко оценили новогоднюю сказку с видеопроекцией

В Улан-Удэ зрители высоко оценили новогоднюю сказку с видеопроекцией
Общество,  Фото:pixabay.com
Спектакль посмотрели 3,5 тысячи человек

В конце декабря в Улан-Удэ успешно стартовал показ новогодней премьеры от колледжа искусств им.П.И. Чайковского. За пять дней показа в декабре около 3,5 тысяч зрителей оценили сказку «Серёжа и Мультивселенная или в поисках Духа Трескуна» (6+).

Все роли исполнили студенты театрального отделения колледжа искусств. Музыкальное сопровождение, звуковая режиссура, видеодекорации были созданы с помощью современного оборудования силами преподавателей и учащихся школы креативных индустрий «Байкал-АРТ», которая работает при колледже.

- Среди зрителей были как дети, так и взрослые. Дополнением, которое вызвало бурю эмоций стал видеомэппинг - это видеопроекция, воссозданная на стенах концертного зала, с помощью видеополотна зрители смогли погрузиться в космическое пространство, познакомиться с фантастическими героями. Для всех участников постановки костюмы создал известный модельер Бурятии Игорь Сарапулов, - рассказали в колледже.

Премьеру также посетили дети из Баргузинского детского дома, которые специально выехали в пять утра, чтобы доехать до города и успеть посмотреть сказку.

спектакль

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