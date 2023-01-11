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В Бурятии приглашают на турнир мастеров художественного слова

В Бурятии приглашают на турнир мастеров художественного слова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие в конкурсе примут знатоки бурятского фольклора

В Бурятии объявлен IV турнир мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». В конкурсе может принять участие любой желающий, владеющий бурятским языком.

- Проект вызвал большой интерес у жителей республики, Забайкалья, Иркутской области с первого конкурса в 2020 году. Ежегодно участники соревнуются в разных номинациях. В 2021 году они показывали мастерство исполнения и владение бурятским языкам в загадках, пословицах, поговорках, считалках. В прошлом году состоялся турнир по скороговоркам, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Участникам четвёртого турнира предстоят состязания по двум номинациям: «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд» («Благопожелания») и «Магтаал, соло» («Ода, восхваления»). Для участия в словесном поединке конкурсанту нужно подготовить видеозапись выступления, текстовый материал, заполнить анкету и прислать их организаторам до 15 февраля.

Выступление и награждение лучших исполнителей состоится на республиканском празднике «Сагаалган–2023» 21 февраля в физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ. По итогам турнира будет издан четвёртый выпуск сборника с лучшими образцами малых форм устного народного творчества бурятского фольклора.

Турнир проходит в рамках празднования бурятского народного праздника «Сагаалган» и столетия Республики Бурятия.

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Бурятия конкурс турнир фольклор бурятский язык благопожелания

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