В столице Бурятии отремонтируют все въездные стелы

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Также благоустроят прилегающие к ним территории



В этом году в Улан-Удэ обновят внешний вид девяти стел при въезде в город в микрорайон Верхняя Берёзовка, по улицам Магистральной, Кабанской, по Заиграевскому, Спиртзаводскому, Мухоршибирскому трактам, в микрорайонах Аэропорт, Исток, у села Сотниково. К ремонту объектов приступят после утверждения всех проектов и объёмов финансирования, пояснили в комитете городского хозяйства.



– Готовим проектные решения по всем объектам и сметы на их обновление. Будут отремонтированы как сами стелы, так и благоустроены прилегающие территории. Сооружения отремонтируем, покрасим, после того, как определимся с цветовой гаммой, добавим подсветки, укрепим основания. Стелу в микрорайоне Исток на границе с Иволгинским районом планируем сделать более масштабной и объёмной, поскольку здесь идёт плотный транспортный поток из Монголии, Иркутска, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время выездного совещания с руководителями трёх городских районов.



Добавим, что въездные стелы не ремонтировались уже много лет. Решение о проведении ремонта было принято после того, как специальная комиссия из числа сотрудников комитета городского хозяйства, комитета по архитектуре и градостроительству, Горсвета, комбината по благоустройству, районных администраций и других организаций провела ревизию объектов. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

