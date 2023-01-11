В Агинском округе выбрали лучших спортсменов и тренеров

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Названы победители межмуниципального спортивного конкурса



Перед новогодними праздниками подведены итоги межмуниципального конкурса профессионального мастерства среди тренеров и спортсменов Агинского Бурятского округа «Лучший тренер и спортсмен Аги».



- Наиболее отличившихся тренеров выбирает экспертная комиссия из числа известных деятелей физической культуры и спорта Агинского Бурятского округа Забайкальского края, согласно установленной системе критериев и показателей эффективности работы за год. Оценивается деятельность тренеров, тренеров-преподавателей по поддержке одарённых детей; результативность выступлений воспитанников; стабильность состава воспитанников; качество учебно-методической деятельности, а также общественная деятельность, - сообщает пресс-служба администрации округа.



Решением экспертной комиссии победителями конкурса по следующим номинациям признаны:

- Лучший тренер Аги по стрельбе из лука – Дымбрыл Цыбенов;

- Лучший спортсмен Аги по стрельбе из лука – Баир Торгубаев;

- Лучший тренер Аги по спортивной борьбе –Батор Цыбиков;

- Лучший спортсмен Аги по спортивной борьбе – Чингис Балжимаев;

- Лучший тренер Аги по конному спорту – Булат Базаров;

- Лучший жокей Аги – Рабдан Цыденов;

- Лучший тренер Аги по бурятским шахматам «Шатар» – Балданжаб Долсонов;

- Лучший спортсмен Аги по бурятским шахматам «Шатар» – Яна Жапова;

- Лучший тренер Аги по бурятской традиционной игре в кости «Шагай наадан» – Цындыма Батомункуева;

- Лучший спортсмен Аги по бурятской традиционной игре в кости «Шагай наадан» – Батор Цыденжапов;

- Лучший тренер Аги по бурятским традиционным состязаниям по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга» – Баяр Жаргалов;

- Лучший спортсмен Аги по бурятским традиционным состязаниям по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга» – Алексей Очиров.



Победители конкурса награждены грамотами и денежными вознаграждениями.



