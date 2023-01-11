В Иркутске купаться на Крещение разрешат в одном месте

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Им станет залив Якоби



Залив Якоби станет единственным официально разрешённым местом в Иркутске для купания в Крещение Господне 19 января. Вопросы организации праздника и обеспечения безопасности горожан обсудили на рабочем совещании в администрации областного центра с участием руководителей профильных комитетов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений, правоохранительных органов, ГУ МЧС России по Иркутской области.



На территории залива уже приступили к подготовке площадки для строительства ледяных скульптур. Здесь планируют соорудить храм, крест, фигуры святых, ангелов и животных. Также готовят проруби для купания и забора воды. Работы выполняют прихожане храма Александра Невского, волонтёры, сотрудники театра народной драмы.



На совещании рассмотрели вопросы охраны общественного порядка, организации движения и парковки автотранспорта, оказания медицинской помощи, установки палаток для переодевания и обогрева, мобильных туалетов, контейнеров для сбора мусора. Будут проведены замеры толщины льда и пробы воды.



– К началу следующей недели должны быть готовы схемы расположения всех объектов, передвижения, которые важно разместить в доступных местах. Необходимо организовать патрулирование акватории для пресечения движения авто- и мототранспорта, – отметил вице-мэр Дмитрий Ружников. – Традиционно в этот день залив Якоби посещают более 10 тысяч иркутян и гостей города.



На совещании также принято решение патрулировать несанкционированные для купания места – традиционно это берег Ангары в районе улицы Полярная и побережье Иркута в посёлке имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

